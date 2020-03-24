Внеочередное заседание Рады перенесено – источники

Заседание, на котором должны быть рассмотрены антикоронавирусные законопроекты, намечено на субботу, 28 марта.

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно было состояться в четверг, 26 марта, перенесено.

Об этом УНИАН сообщили источники в парламенте.

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По их данным, заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 27 марта, с 12:00 до 14:00. А заседание, на котором должны быть рассмотрены антикоронавирусные законопроекты, намечено на субботу, 28 марта.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на текущей неделе соберется на внеочередное заседание, посвященное вспышке коронавируса в Украине.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Трухин выразил убеждение, что "эта неделя будет решающей" в вопросе введения режима чрезвычайной ситуации.