Шмыгаль выступил против чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса

По мнению премьер-министра, в Украине сейчас предпринято достаточно мер, чтобы контролировать распространение пандемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против введения чрезвычайного положения в Украине из-за смертельного коронавируса.

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Об этом премьер-министр Украины заявил в эфире телеканала ICTV.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине довольно умеренно по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль.

По его мнению, в Украине сейчас предпринято достаточно мер, чтобы контролировать распространение пандемии.

"На этой неделе так не выглядит, будто есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", - добавил Шмыгаль.

В то же время он отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отметил, что возможное введение в Украине режима чрезвычайного положения не будет использовано для того, чтобы «протянуть какие-то непопулярные решения», а будет направлено на сохранение жизни и здоровья украинцев.

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