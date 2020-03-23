Депутаты не представлены в Совете по эпидемии коронавируса – Разумков

По словам Разумкова, Координационный совет был создан президентом.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что парламент не представлен в Координационном совете по противодействию распространения смертельного коронавируса типа COVID-19.

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Об этом он заявил в эфире телеканала Украина.

«Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ошибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер-министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета», - сообщил спикер.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о подготовке внеочередного заседания парламента.

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