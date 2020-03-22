Разумков сообщил о подготовке внеочередного заседания Рады

Спикер парламента не назвал дату, но сообщил, что идет подготовка законопроектов к этому заседанию.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о подготовке внеочередного заседания парламента.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

Разумков отметил, что народные депутаты Украины не находятся на карантине, ведь они работают «или в комитетах очно, либо используют телекоммуникационные сети для того, чтобы общаться, принимать решения».

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Он отметил, что парламент «ищет дополнительные механизмы, как выполнять свои функции». «Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию ВР, если оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы, и думаю, что сегодня к вечеру будут подготовлены полностью в комитетах».

Также председатель Верховной Рады отметил, что сегодня «почти все убрали политику из деятельности парламента и решили ее отложить до лучших времен. И все работают консолидировано для того, чтобы как можно быстрее и качественно подготовить законопроекты, и тем более быстро их пройти и принять на внеочередном заседании».

По его словам, создана рабочая группа, в состав которой вошли представители от всех фракций и групп, для урегулирования любых спорных вопросов при разработке законопроектов.

Он подчеркнул, что на согласительном совете с руководителями депутатских фракций и групп будет сделано все для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты, чтобы они стали законами.

Разумков также отметил, что парламент ждет от правительства законопроектов, которые можно рассмотреть на внеочередном заседании.

По его словам, парламент будет готов в кратчайшие сроки рассмотреть и принять необходимые законопроекты.