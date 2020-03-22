Самоизоляция и преодоление паники: Зеленский призвал регионы объединиться в борьбе с вирусом

Президент провел селекторное совещание с председателями ОГА и мэрами городов.

Президент Владимир Зеленский призвал председателей областных государственных администраций и городских голов объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Читайте такжеЗавтра может состояться заседание СНБО по введению чрезвычайного положения в Украине - источникОб этом глава государства заявил во время совещания с региональными менеджерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает президентская пресс-служба.

«Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также сплотитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении - наша победа», - отметил Зеленский.

На совещании также присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

Зеленский заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться дважды в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Президент также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19. По состоянию на утро 22 марта зафиксировано 47 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной болезни Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.