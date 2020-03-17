Минобразования переводит часть работников на дистанционную работу и приостанавливает прием граждан

Приказ подписал исполняющий обязанности министра ведомства Юрий Полюхович.

Министерство образования и науки решило перевести своих работников на дистанционный режим работы и прекратить прием граждан. В то же время, всю корреспонденцию, в частности обращения граждан, будут обрабатывать в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на приказ Минобразования № 406 от 16 марта.

Приказ подписал исполняющий обязанности министра Юрий Полюхович.

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Также отменяют или откладывают ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

«Решение о переходе работы министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников», — отметил и.о. министра.

В то же время, он отметил, что даже в дистанционном режиме Минобразования продолжит выполнять все необходимые задачи.

На время приостановки приема граждан отправить обращение можно на почтовый (г. Киев, пр. Победы, 10) или электронный адрес (ez@mon.gov.ua) ведомства или же оставить в окне для приема корреспонденции.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Известно о 7 случаях инфицирования коронавирусом в Украине: 4 случая в Черновицкой области, 1 в Житомирской (летальный), 2 в Киеве.