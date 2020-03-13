Выразивших протест против фиксации статуса ОРДЛО депутатов вызвали в ОП – нардеп

Кого именно позвали в Офис президента, депутат не сообщил.

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Никита Потураев сообщил, что с группой коллег направляется в Офис президента Украины для консультаций по поводу совместного обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте такжеКучма в Минске прямо нарушил Конституцию - журналист о подписанном совместно с боевиками документеОб этом сообщает «Апостроф».

«Мы сейчас заходим в Офис президента для консультаций. Извините, не могу разговаривать», – сообщал он.

При этом он не уточнил, сколько народных депутатов находятся вместе с ним, а также сколько человек подписало заявление.

Как ранее сообщал УНИАН, ряд депутатов из фракции «Слуга народа» просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Обращение на своих страницах в Facebook разместили Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив,

Они призвали Зеленского дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.