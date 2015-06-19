Подозреваемого в убийстве Бузины готовы взять на поруки народные депутаты, сообщается о расхождениях в материалах дела

Об этом сообщает в Facebook журналист Александр Рудоманов, который ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

«Андрей Медведько на поруки берут депутаты Igor Lutsenko, Андрей Ильенко, Юрий Левченко, которые сейчас находят в зале суда», - написал Рудоманов.

Кроме этого, Рудоманов обращает внимание на расхождения в официальных материалах дела. В частности журналист отмечает, что «протокол продавца велся на украинском, при том, что у продавца проблемы даже с русским языком».

Читайте такжеУбиты журналиста Олеся БузинуТакже журналист отметил, что «по всем материалам проходит, что используется автомобиль форд фокус итальянской регистрации, но нет никакой информации, о том что этот автомобиль пересек границу Украины». Кроме этого сообщается, что «свидетель видел форд транзит, а в материалах речь о форд фокус».

Андрій Медведько на поруки беруть депутати Igor Lutsenko, Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, котрі зараз знаходять в залі суду Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько заявил, что в момент совершения преступления его не было в Киеве.