Кулеба: Украина не рассматривает возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым

Глава МИД призвал прекратить любые домыслы и спекуляции вокруг вопроса поставки воды в оккупированный Крым.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым

Об этом Кулеба сообщил в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

В частности, его спросили, не требует ли Россия для освобождения украинских пленных восстановления водоснабжения в Крыму.

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"Когда мы говорим о переговорах с Россией, нужно быть чрезвычайно осторожным, чтобы не давать повода другой стороне для каких-либо негативных шагов, но в том вопросе, который вы задали, я могу недипломатичным, а максимально четким и откровенным... сказать очень простую и четкую вещь - Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым", - заявил Кулеба.

Он призвал прекратить любые домыслы и спекуляции по этому вопросу.

"Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении плененных, о дополнительных точках разведения и проведения "нормандского саммита" в конце апреля для того, чтобы сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины", - отметил министр.

Также он уточнил, что украинская сторона работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась в конце апреля.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" глава правительства Денис Шмигаль сказал: "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму".

Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе": "Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут".

Позже Шмыгаль написал в Facebook: "Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Поясняя свои слова в эфире программы "Право на власть", "формат ток-шоу не самый лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым": "В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии".

6 марта во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль заявил, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий. Он заявил: "Я вчера очень четко высказывался относительно поставки воды в украинский Крым. Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный Знак. И на этом ставим точку. Мы будем поставлять воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить, - это наш долг перед нашими украинцами". Шмигаль отметил: "Мы не говорим о восстановлении промышленного снабжения воды", и призвал "не манипулировать такими вещами".

В свою очередь, представительство президента Украины в АРК отмечает, что Украина не будет восстанавливать водоснабжение Крыма до его полной деоккупации.

Заместитель постоянного представителя президента в АРК Тамила Ташева напомнила, что дискуссия о заботе о гражданах и тому подобное не впервые происходит, это было и в начале этого года, и несколькими годами ранее от отдельных топ-чиновников.

По убеждению Ташевой, новый премьер-министр Шмыгаль «пока не в контексте Крыма».