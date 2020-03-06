Премьер-министр о Дубилете: он в команде, но должности для него пока нет

По словам Дениса Шмыгаля, к работе Дмитрия Дубилета "нет претензий".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что для бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета пока нет должности в новом правительстве, но об этом будет разговор.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. И предыдущее правительство, это команда, и каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Если вы посмотрите на его посты, то он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать. Должности пока нет, но мы об этом с ним поговорим", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, к работе Дубилета "нет претензий".

"Мы переформатировали нашу команду, переформатировали правительство, считая, что так правительство будет более эффективным. Вопрос не в должностях, вопрос в эффективности тех людей, которые выполняют определенные функции и роли для того, чтобы получить наилучший результат", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.