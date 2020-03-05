Новый министр извинился за свои старые посты в Facebook против Зеленского – Корниенко

Ранее в некоторых СМИ были обнародованы комментарии и посты Немчинова в соцсетях во время президентской кампании, из которых видно, что он поддерживал Петра Порошенко, некоторые его реплики в отношении Зеленского были достаточно негативными.

Новый министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на заседании фракции «Слуга народа» извинился за высказывания в социальных сетях, свидетельствовавшие о его антипатии к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко, информируя о заседании фракции, на котором присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Корниенко отметил, что на заседании фракции также присутствовал Немчинов.

«Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром», - сказал Корниенко.

По его словам, Немчинов пояснил свою позицию и извинился.

При этом Корниенко сказал, что «извиняться за прошлое - это такая история, но он извинялся и говорил о своей позиции на то время».

Корниенко добавил, что Немчинов также рассказал о своей беседе с президентом, и, по его словам, они нашли взаимопонимание.

При этом Корниенко отметил, что Немчинов профессионал, и поэтому некоторые политические моменты «нельзя откладывать».

Ранее в некоторых СМИ были обнародованы комментарии и посты Немчинова в соцсетях во время президентской кампании, из которых видно, что он поддерживал Петра Порошенко, некоторые его реплики в отношении Зеленского были достаточно негативными.