Зеленский: Рябошапка - хороший специалист, но он не показал результат

Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18:30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении Рябошапке недоверия.

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка хороший специалист, но он не показал результат.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. Мероприятие транслировалось Офисом президента в Facebook.

«Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка - УНИАН) - хороший специалист, что касается Генпрокуратуры, но я считаю, что он не показал результат. Я, действительно, так считаю, и там нет никаких приоритетов - кто товарищ, кто не товарищ», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами стали ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Депутаты считают, что «существуют все основания утверждать о низкой эффективности исполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».

Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18:30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении Рябошапке недоверия.