Профильный комитет Рады одобрил отставку Рябошапки с должности генпрокурора

Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил отставку Руслана Рябошапки.

Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.

Читайте такжеАрахамия объяснил, что стало "последней каплей" для отставки Рябошапки

Об этом говорится в Телеграм-канале депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, который опубликовал снимок документа.

Решение подписал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоится плановое утреннее и вечернее заседания парламента, а в 18:30 начнется внеочередное, в повестке дня которого один вопрос – о недоверии Рябошапке.