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Профильный комитет Рады одобрил отставку Рябошапки с должности генпрокурора

12:21, 05 марта 2020
Политика
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Комитет одобрил увольнение Рябошапки \ фото УНИАН

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Об этом говорится в Телеграм-канале депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, который опубликовал снимок документа.

Решение подписал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоится плановое утреннее и вечернее заседания парламента, а в 18:30 начнется внеочередное, в повестке дня которого один вопрос – о недоверии Рябошапке.

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