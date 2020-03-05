Зеленский допускает, что в Кабмине появится новый министр, который будет заниматься промышленностью

Вопросы структурных изменений обсуждаются сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности.

Об этом он сказал во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области, которая транслировалась Офисом президента в Facebook.

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«Мне кажется, что должен быть отдельный министр или вице-премьер-министр по вопросам промышленности. Мы это сделаем, я вам гарантирую», - заявил Зеленский.

Он констатировал, что в Украине нет министерства промышленности.

«У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по вопросам промышленности, и оборонной промышленности также», - сказал Зеленский.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с руководителем КБ «Луч» Олегом Коростылевым.

Кроме того, Зеленский отметил, что департамент промышленности может находиться в структуре Министерства экономики.

«По-другому - может быть отдельный вице-премьер-министр по вопросам промышленности и торговли. Это структурный вопрос. Но и чтобы это не был вице-премьер без полномочий, надо же не просто вывеску сделать», - подчеркнул президент.