Большинство украинцев негативно относятся к избранию иностранцев мэрами городов – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SocioStream AG в рамках партнерского проекта с изданием «Деловая столица», которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

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«Инициативу предоставить возможность иностранцам баллотироваться на должности мэров украинских городов 69% (опрошенных) оценивают негативно и считают, что есть достаточно достойных и среди граждан Украины. В то же время 27% считают, что опыт иностранцев будет полезным и сделает позитивный вклад в развитие украинских городов», - сказала руководитель компании SocioStream AG Елена Бояркина.

Опрос проводился 8-13 июня 2015 года. Всего было опрошено 600 человек в возрасте от 18 лет. Респондентами были представители всех регионов Украины, кроме АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки в целом не превышает 4%.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии к гражданству Украины Михаила Саакашвили. Также Порошенко Саакашвили назначил председателем Одесской областной государственной администрации.