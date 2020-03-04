Шмыгаль объявил о четырех вакантных местах в новом правительстве и анонсировал расширение

Касаемо этих должностей, отметил новоизбранный премьер, ведутся переговоры, прежде всего, с женщинами.

Новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о четырех вакансиях министров в новом правительстве и анонсировал расширение правительства по двум направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после представления в парламенте списка кандидатов на должности министров в новом Кабмине.

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"У нас сейчас есть 4 вакансии в действующем правительстве, и мы планируем расширить еще два направления", - сказал он.

По его словам, касаемо этих должностей ведутся переговоры, прежде всего, с женщинами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Вместо него новым премьер-министром назначен Денис Шмыгаль.