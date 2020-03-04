В повестке дня – отставка Рябошапки: депутаты собирают на завтра внеочередную Раду

Внеочередное заседание парламента состоится завтра, 5 марта, в 18:30.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении завтра в 18:30 внеочередного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») сообщил в комментарии журналистам.

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«Уже зарегистрировал, собрано 170 подписей для проведения внеочередного заседания необходимо 150 подписей (народных депутатов - УНИАН)», - отметил он.

Бужанский уточнил, что речь идет о внеочередном заседании завтра, 5 марта, в 18:30.

По его словам, в повестке дня вопрос об отставке Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора.

В свою очередь председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, комментируя вероятность отставки Рябошапки, сказал: «Настроения в парламенте такие, что это будет голосование с наибольшим количеством голосов».

При этом добавил, что он лично будет голосовать за отставку.

На вопрос журналистов, есть ли уже кандидатура на должность генерального прокурора, Арахамия сказал: «Будем искать вместе с Офисом президента, но во фракции у нас единогласная позиция по Сергея Ионушаса. Очень много людей поддерживают нашего коллегу».

При этом Арахамия добавил, что не уверен, станет ли он кандидатом, но если его кандидатура будет предложена, то «у него точно будут голоса».