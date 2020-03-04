По словам Тищенко, «президент под куполом».

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции «Слуга народа».

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Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя фракции Николай Тищенко отметил: «Президент под куполом».

То есть речь идет о том, чтоЗеленский находится в помещении Верховной Рады, в народе это место называют «под куполом».