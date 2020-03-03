В "Слуге народа" хотят увидеть в Раде письменные отчеты силовиков

Заседание парламента, на котором будут выступать руководители силовых органов, пройдет в среду вечером.

В Верховной Раде ожидают получить отчеты о результатах работы, поданные руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает "РБК-Украина".

По ее словам, письменные отчеты нужны для того, чтобы проанализировать эти результаты.

"Жду отчет правоохранительных органов. И СБУ, и НАБУ, и генпрокурор будут отчитываться. Очень хотелось бы увидеть письменные отчеты, чтобы могли проанализировать результаты... 5 минут на каждого из них будет мало, даже 3-4 вопроса это тоже мало, чтобы оценить, что же было сделано. Я бы очень хотела, чтобы мы видели анализ. Даже если он отрицательный, и мы видим, где дальше работать. Вот что мы ждем от отчета", - заявила Верещук.

Она напомнила, что заседание фракции СН пройдет сегодня в 19:00.

"Я очень надеюсь, что мы решим вопрос переформатирования правительства", - добавила нардеп.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на просьбу президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.