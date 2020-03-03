На заседание фракции "Слуга народа" позвали Рябошапку и Сытника

Предполагается, что заседание фракции пройдет сегодня вечером при участии президента.

На сегодняшнее заседании фракции "Слуга народа", которое состоится вечером, приглашены генеральный прокурор Руслан Рябошапка и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Как передает "РБК Украина", об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Он рассказал, что заседание намерен посетить президент Владимир Зеленский, а также представители Офиса главы государства.

"Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов к эффективности работы", - заявил Качура.

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Ранее предполагалось, что заседание фракции состоится сегодня в 9:00. На заседании планировали обсудить и определять позицию фракции по вопросам, которые Зеленский предложил рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады завтра, 4 марта.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на просьбу президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

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Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые изменения в составе правительства.