Новый глава Донетчины проверит местных чиновников на предмет сотрудничества с боевиками

Об этом заявил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, сообщает "5 канал".

"Мы будем выяснять факты – кто, почему, куда и зачем (ездит – УНИАН). Я могу сказать, что люди, которые сотрудничают с "ДНР-ЛНР" – на государственной службе находиться не могут", - сказал Жебривский, комментируя видео, на котором видно, как некоторые чиновники Донецкой ОГА ездят на выходные на территорию "ДНР".

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По словам нового главы Донецкой области, прежнее руководство успело много сделать для строительства оборонительных сооружений. Наверстывать много не придется.

"Ради справедливости – большого восполнения не понадобится, ибо треть готова, еще треть за 2-3 дня будет готова, и за пару недель будет готова. Кихтенко и его заместители динамизировали процесс, наверстывать его не надо будет", - говорит Жебривский.