Экс-заместитель главы АП: До отставки главы СБУ остались считанные недели

Об этом он написал в Facebook.

«О плодах революции. За последние три дня вокруг Службы безопасности Украины произошла целая череда загадочных событий. Сначала глава спецслужбы уволил за причастность к коррупции руководителей борющихся с этой же коррупцией подразделений. Затем глава СБУ в телевизионном эфире обвинил действующих высших должностных лиц государства в укрывательстве тяжких преступлений и заявил о причастности руководителей Генеральной прокуратуры Украины времен Президента Порошенко к осуществлению фиктивных сделок с нефтью в оффшорных юрисдикциях, завладением чужими нефтебазами и манипуляциями с уголовными делами», - написал Портнов.

И продолжил: «А сегодня Служба безопасности заявила о конфликте с главным президентским офисом. Спикер спецслужбы сообщил о вызове главы СБУ в прокуратуру и отмене его визита в законодательный орган Соединенных Штатов Америки».

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По словам Портнова, Порошенко и глава СБУ «прошли точку невозврата» в конфликте и вступили в публичное выяснение отношений.

«До отставки главы спецслужбы остались дни или недели; украинские правоохранительные органы управляются и координируются из офиса президентской администрации и именно там определяют, совершали ли высшее должностные лица преступления; все последние конфликты между главными участниками февральской революции основаны на перераспределении между собой финансов, активов и природных ресурсов», - написал Портнов.

По его словам, данные междоусобицы «приближают конец правящего в Украине режима».

Напомним, ранее сообщалось, что председатель СБУ Валентин Наливайченко получил отказ Администрации президента Украины относительно своего визита в США. Зато Наливайченко получил повестку от следователя Генпрокуратуры.