"Продублирует функции других ведомств": нардеп от "СН" раскритиковала идею создать Нацагентство по последствиям агрессии РФ

По ее словам, на зарплаты в Агентстве ежегодно необходимо 8 миллионов гривень и 300 миллионов гривень - на организацию деятельности этого Агентства.

Народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк считает, что Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, которое предлагается образовать недавно зарегистрированным в парламенте законопроектом, будет дублировать функции Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

Такое мнение она высказала в комментарии УНИАН, комментируя зарегистрированный в парламенте проект закона о Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации (№3057).

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«Меня он удивил тем, что он подменяет функции Министерства юстиции и МИД, которое занимается позитивной деятельностью судов международных инстанций и в отношении Российской Федерации, и частично подменяет судебную волокиту, которая инициирована НАК «Нафтогаз Украины», - отметила Василевская-Смаглюк.

В связи с этим депутат подчеркнула, что не видит смысла в создании дополнительного органа».

В частности, по ее словам, создание данного агентства «отнимает много средств». «Если зарплаты будут минимальные у работников этого Нацагентства, то нужно будет ежегодно 8 миллионов гривень на это и 300 миллионов гривень уйдет на организацию деятельности этого Национального агентства», - заметила Василевская-Смаглюк.

Так, она считает, в случае создания такого органа, он будет дублировать функции ряда ведомств. «Потому что этим сейчас занимается уже Минюст, «Нафтогаз» и МИД. Во-вторых, это будет полностью дублирование их функций. И, собственно, потерю бюджетных средств. У нас есть такая аналогичная ситуация с Армой – полностью коррумпированное агентство, которое забирает активы у одних и передает их другим», - сказала парламентарий.

Законопроект о Нацагентстве по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации в парламенте был зарегистрирован 11 февраля. Его авторами указано 59 народных депутатов от «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины» и группы «За будущее». В частности, среди авторов председатели фракций «Слуга народа» Давид Арахамия и «Голоса» Сергей Рахманин, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и депутат этой фракции, экс-президент Украины Петр Порошенко.

Законопроектом устанавливается, что Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере обобщения правовой позиции Украины по преодолению последствий вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к России по ее реализации международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Нацагентство получает от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и граждан информацию с целью формирования доказательной базы, необходимой для подготовки консолидированной претензии Украины.

Также Агентство определяет методологию формирования доказательной базы для доказательства факта вооруженной агрессии РФ против Украины, подсчетов объема вреда, причиненного в Украине агрессией России, и убытков Украины от вооруженной агрессии РФ и составления реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в РФ во время вооруженной агрессии против Украины; обеспечивает подготовку консолидированной претензии Украины и надлежащее оформление ее доказательной базы.

Кроме того, Агентство, в частности, подает согласованный с другими органами исполнительной власти проект консолидированной претензии Украины к РФ на рассмотрение Кабинета министров для окончательного утверждения.

Нацагентство формирует доказательственную базу, подтверждающую факт вооруженной агрессии РФ против Украины; определяет общий объем ущерба, причиненного государству Украина, ее юридическим лицам и гражданам РФ в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины; определяет общий объем убытков, которые понесла Украина, как государство, вследствие ликвидации вреда, причиненного Украине, ее юридическим лицам и гражданам вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией территории Украины.

Также Нацагентство формирует и обеспечивает ведение реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами РФ, личным составом Вооруженных Сил РФ и руководством оккупационной администрации РФ во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины и вооруженной агрессии; определяет объем, виды и формы материальной и нематериальной ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию части территории Украины как составляющих консолидированной претензии Украины к РФ.

Уполномоченными лицами Нацагентства является председатель и его заместители, а также уполномоченные приказом председателя Нацагентства его должностные лица. Председатель Нацагентства назначается на должность Кабмином по представлению премьер-министра сроком на 5 лет.

Устанавливается, что заработная плата работников Нацагентства состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, доплаты за ранг, премии и других надбавок, установленных законодательством о государственной службе.

Председатель Агентства получает оклад в размере 12 минимальных заработных плат, заместитель председателя - 11-ти, а директор департамента - 10-ти.

Председателю Нацагентства и его заместителям устанавливается надбавка за особый характер работы и интенсивность труда в размере до 50% должностного оклада с учетом надбавки за ранг.

В Государственном бюджете Украины расходы на финансирование Нацагентства определяются отдельной строкой на уровне, обеспечивающем надлежащее выполнение полномочий Агентства.

Законопроектом также предлагается в Кодексе Украины об административных правонарушениях, установить наказание за неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации на обращение Нацагентства.