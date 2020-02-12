В России выдвинули требование Украине из-за закона о медиа

Серьезную обеспокоенность Кремля вызывают "последние законодательные инициативы в медиасфере - законопроекты о медиа и противодействию дезинформации".

В Министерстве иностранных дел России требует от властей Украины прекратить попытку вытеснить "непредвзятый российский информационный контент".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"Мы снова вынуждены обратится к теме свободы слова в этой стране (Украине), где киевский режим продолжает целенаправленную политику усиления госконтроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники", - сказала она.

По словам Захаровой, серьезную обеспокоенность Кремля вызывают "последние законодательные инициативы в медиасфере - законопроекты о медиа и противодействию дезинформации".

"Они (законодательные инициативы - УНИАН), по сути, предусматривают ряд существенных ограничений для СМИ, де-факто устанавливающие государственную цензуру в отношении неудобных для власти материалов", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Читайте также"Проблематичный для свободы мнения и СМИ": в ОБСЕ дали оценку законопроекту о медиа

По мнению Захаровой, "трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность".

"Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить российский информационный контент, русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую объективную информацию о происходящем в стране и в мире событиях", - сказала она.

Захарова считает, что это "попытка лишить собственное население иметь альтернативную точку зрения".

В частности, она возмущена, что в законопроекте якобы "содержится прямое указание СМИ освещать деятельность российского руководства в негативном ключе", также планируется запретить популяризацию и пропаганду органов власти государства-агрессора.

При этом она заявила, что Украина сама является "государством-агрессором" против Донбасса.

Также Захарова возмутилась, что "в законопроекте прописана норма о недопущении оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета".

"Понятно, что в зависимости от трактовки под эти ограничения можно подвести в принципе любой журналистский материал", - убеждена официальный представитель российского МИДа.

Кроме того, по ее мнению, недопустим является норма об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ, и что на украинском рынке не смогут работать компании, собственниками которых являются граждане России.

Читайте такжеМиссия ООН раскритиковала законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию

Как сообщал УНИАН, 27 декабря группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона - народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере. Также документ решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров".

17 января Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении этот проект закона.

17 января Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если выявит признаки дезинформации.