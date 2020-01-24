За дезинформацию будут не сажать, а отправлять на общественные работы - Бородянский

Министр культуры отметил, что уголовная ответственность наступает после того, как в суде будет трижды доказан факт дезинформации.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убеждает, что законопроект о дезинформации не предусматривает тюремного заключения.

Об этом Бородянский рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Бородянский добавил, что если есть три таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

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"Она не предполагает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение Европейского суда по правам человека. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - подытожил Бородянский.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

Проект предусматривает введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию. В частности, предлагается установить разные размеры штрафов за распространение дезинформации по условиям добровольного опровержения и при его отсутствии. Также предусмотрена уголовная ответственность.

Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.