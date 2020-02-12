Из-за отсутствия прозрачных механизмов в законе международники не присоединились к конкурсу в ВККС

189 кандидатов оказались желание принять участие в конкурсе в новую ВКК.

В результате того, что закон не предусматривает четких прозрачных процедур, международные организации пока воздерживаются от направления кандидатур экспертов в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия со ссылкой на заседание Международного консультативного совета при ВСП.

Законом определено, что квота иностранных представителей формируется из числа экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, в состав Общественного совета международных экспертов. То есть, речь идет о тех же организациях, которые делегировали экспертов конкурсной комиссии в Высший антикоррупционный суд. Еще 3 членов конкурсной комиссии избирает Совет судей.

«Во время встречи с членами Международного консультативного совета мы услышали мнение, что приобщения европейцев к конкурсу препятствует отсутствие четких процедур в законе. Находясь в постоянном диалоге с европейскими организациями, ВСП сейчас продлил срок представления кандидатур международных экспертов до 10 марта», - прокомментировал Алексей Маловацкий, заместитель председателя ВСП.

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ВСП поднимал вопрос перед Верховной Радой Украины, Конституционным Судом Украины, что Украина не может заставить международные организации выполнить Закон Украины.

«С одной стороны, законом Украины невозможно обязать иностранные организации направить экспертов в установленный законом срок. С другой стороны, были высказаны серьезные замечания относительно содержания и процедуры принятия этого закона со стороны Венецианской комиссии, Верховного Суда, представительства ЕС в Украине и посольства Канады. Очевидно, что замечания международных партнеров не сняты с повестки дня и на этапе практической реализации этого закона», - констатировал Алексей Маловацкий.

Заместитель председателя ВСП выразил надежду, что этот диалог может быть разблокирован после вынесения решения Конституционным Судом Украины.

Также он отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по обсуждению Положения о проведении конкурса. ВСП обратился в научные учреждения и к ведущим ученым с целью получения оценки этого Положения.

Заместитель Председателя ВСП предостерег, что без полномочной ВККСУ доступ к правосудию является фактически заблокированным для многих граждан, ведь заполнение вакансий в судах сейчас приостановлено.

Напомним, 189 кандидатов оказались желание принять участие в конкурсе в новую ВКК.

По закону, конкурс проводит Высший совет правосудия, который в частности утверждает состав конкурсной комиссии.