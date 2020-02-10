"Не выдвигали кандидатов": Минюст просит суд аннулировать регистрацию почти полусотни партий

Соответствующие иски поступили в Окружной админсуд Киева.

Министерство юстиции просит Окружной административный суд киева аннулировать регистрационные свидетельства ряда партий.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ОАСК.

В суд поступили иски от Минюста.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня суд осуществил автоматизированное распределение и определил состав судей в 13 административных исках от Минюста. Всего их уже 48.

Среди партий, об аннулировании регистрации которых просит Министерство, в частности есть "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил о планах ведомстве аннулировать регистрацию 48 политических партий, деятельность которых не соответствует требованиям закона.