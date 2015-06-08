Лидеры G-7 конкретно не обсуждали, как можно усилить санкции против России – Меркель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции после завершения саммита G7.

«Мы не говорили о том, как сделать санкции еще более сильными. На Европейском Совете в марте мы приняли политическое решение и сказали, что санкции будут продлены на период выполнения Минских договоренностей. Мы верны этому, и мы договорились между США, Японией и членами ЕС, что будем поддерживать этот процесс, и это наше совместное решение», - сказала Меркель.

Читайте такжеМеркель: G7 подтвердила продолжение санкций против России

На вопрос о возможности обучения украинских военных канцлер Германии ответила, что это вопрос двусторонних отношений и на саммите «Большой семерки» по этому поводу не было никаких решений.

Комментируя отставку спецпредставителя ОБСЕ в Украине Хайди Тальявини, Меркель сказала, что она «проделала отличную работу». Канцлер считает «нормальным» решение Тальявини, потому что «очень сложно быть так далеко от дома». «Мы делаем все, что мы можем, чтобы найти хорошего преемника, который будет таким же хорошим и будет работать с такой же энергией в контактной группе. Эта группа должна продолжать свою работу, потому что очень важно выполнить Минские договоренности», - убеждена канцлер ФРГ.

Как сообщал УНИАН, Тальявини была назначена специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в июне 2014 года.

6 июня в МИД Швейцарии и ОБСЕ подтвердили, что Тальявини хочет завершить свои полномочия в ближайшее время.