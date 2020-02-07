Разборки нардепов: Кучеренко пожаловался на "слугу народа" в полицию после перепалки в сессионном зале

От Максима Ткаченко представитель "Батькивщины" потребовал извинений с трибуны - в этом случае он обещает забрать заявление и забыть об инциденте.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на своего коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко.

Об этом Кучеренко сообщил на странице в Facebook.

Депутат заявил, что он "не кровожадный и не мстительный" и напомнил о субординации и человеческой морали.

"Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - написал он.

По словам представители "Батькивщины", если его оппонент в пятницу извинится с трибуны парламента, заявление будет отозвано, а инцидент - забыт.

"В противном случае - гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!", - пообещал депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера Максим Ткаченко в зале заседания Верховной Рады устроил перепалку с Кучеренко. Конфликт начался с того, что депутат от "Батькивщины" попросил вице-спикера Руслана Стефанчука усмирить одного из тех, кто лез в драку с нардепами у трибуны. "Вы можете этого де***а бородатого успокоить? Чем он там занимается, качок этот? Он какой-то дружинник?" – спросил Кучеренко. После этого к нему подошел Максим Ткаченко и намекнул, что ему уже нужно на отдых. "Ваше время вышло! Поезжайте в санаторий, в "Трускавец", отдыхайте", - сказал он. В ответ Кучеренко назвал депутата от "Слуги народа" клоуном. "Сейчас за клоуна, бл**ь, п**ды получите, поняли?!" - ответил Максим Ткаченко.