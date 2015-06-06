Канада готова ужесточить санкции против России в случае усиления агрессии на Донбассе

Канада заявляет о готовности ужесточить санкции против России в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Канады Стивен Харпер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Канада не может и никогда не будет игнорировать, и весь мир не может стоять в стороне и не замечать, что почти ежедневно совершаются нападения, которые убивают и калечат украинцев здесь, на их собственной территории", - подчеркнул Харпер, отметив, что речь идет как о гражданских лицах, так и о военнослужащих.

"И пока не будет реального мира, пока не будут отведены силы оккупантов, пока территориальная целостность не будет восстановлена, должны быть в силе непреодолимые последствия для режима Путина, экономические санкции должны оставаться, экономические санкции должны действовать", - отметил премьер Канады.

Он напомнил, что Канада ввела санкции против более 270 физических и юридических лиц из числа россиян и боевиков.

"И мы остаемся готовыми к сотрудничеству с нашими союзниками, чтобы ввести новые дополнительные санкции, если этого потребует ситуация", - заключил Харпер.

Читайте такжеУкраинские и канадские военные проведут совместные ученияКак сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецка и Луганска "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-а этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.