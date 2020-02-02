Источники NYT в окружении Кличко рассказали, как он после встречи с Джулиани хвастался, что остается в кресле

В New York Times вышла статья о том, как вмешательство Джулиани помогло Кличко удержаться на должности летом 2019 года.

По возвращению со встречи с Рудольфом Джулиани в Нью-Йорке в начале августа прошлого года Виталий Кличко говорил на рабочих встречах, что его «американские союзники» помогут ему сохранить должность главы КГГА.

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на свидетельства нескольких источников (читайте полный перевод статьи по ссылке).

«По словам нескольких человек, которые слышали заявления Кличко на рабочих встречах и говорили на условиях анонимности (потому что они все еще участвуют в муниципальной политике и боятся быть выявленными), вернувшись в Киев, Кличко сообщил, что его американские союзники помогут ему сохранить должность», - говорится в статье.

Источник из ближайшего окружения Кличко на условиях анонимности сообщил изданию, что в конце июля прошлого года был очевидным факт, что "спасти" Виталия Кличко от увольнения с должности главы КГГА могло лишь вмешательство США на высочайшем уровне.

"К концу июля было ясно, что только внешнее вмешательство, слово президента Соединенных Штатов или кого-то, кто говорит от его имени, могло спасти господина Кличко от увольнения", - заявил изданию источник.

"После того, как борьба за власть обострилась, господин Кличко вылетел в Нью-Йорк на встречу с Джулиани", - говорится в статье.

"30 июля в преддверии увольнения [Кличко], глава апарата Зеленского Андрей Богдан созвал пресс-конференцию, на которой обвинил Кличко в попустительстве в вопросе корупции в Киеве. Не предоставив доказательств, Богдан заявил, что ему предложили взятку в размере 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко оставался главой киевской администрации", - говорится в статье.

На следующий день, как пишет NYT, Кличко разместил в Facebook фотографии своей встречи с Джулиани - его «старым другом и одним из самых авторитетных мэров в мире».

"Они, по словам Кличко, обсудили «ситуацию в Украине», «будущее сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной» и тему «местного самоуправления». Последнее - явная отсылка к теме борьбы Кличко за власть у себя дома", - говорится в статье.