ОБСЕ продолжает наблюдать, как Россия ворует уголь с Донбасса

Как говорится в недельном отчете миссии за период с 27 мая по 2 июня, за последнюю неделю наблюдатели продолжают фиксировать увеличение количества грузовиков, которые пересекают украинско-российскую границу в обоих направлениях.

«Миссия продолжает видеть самосвалы, которые перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска «Гуково». Наблюдательная миссия фиксирует интенсивное движение товарных грузовиков в обход пограничного пункта пропуска «Донецк», которые пересекают границу в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

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При этом сказано, что когда большинство грузовиков имели регистрационные номера Луганской области, эксперты миссии видели также грузовики, которые зарегистрированы в Беларуси. Эти грузовики пересекали границу в обоих направлениях через пункт пропуска «Донецк».

Отдельно сказано, что миссия фиксировала пересечение границы бензовозами на обоих пунктах пропуска.

Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2014 года, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия вывозит уголь