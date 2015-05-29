СМИ: Саакашвили получил гражданство Украины

23:59, 29 мая 2015
Политика
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Саакашвили 29 мая получил украинское гражданство.

Саакашвили получил украинское гражданство - СМИ / Фото УНИАН

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого могут назначить главой Одесской облгосадминистрации, в пятницу получил гражданство Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

"Сегодня Саакашвили имеет гражданство Украины", - сказал собеседник издания.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь Одесской ОГА Николай Покровский сообщил, что 30 мая состоится представление бывшего президента Грузии (2004-2007 гг.) Михаила Саакашвили в качестве нового председателя Одесской областной государственной администрации..

Игорь Коломойский с удивлением воспринял информацию о назначении губернатором Одесской области Михаила Саакашвили отметив, что это будет временное решение.

Также, экс-председатель Днепропетровской ОГА отметил наличие нескольких гражданств у Саакашвили.

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