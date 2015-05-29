Лавров заявил, что РФ будет добиваться освобождения задержанных под Луганском спецназовцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться освобождения задержанных под Луганском спецназовцев Евгения Ерофеева Александра Александрова.
Об этом Лавров сказал в Горно-Алтайске на совместной-пресс-конференции с главой МИД Казахстана Ерланом Идрисовым, передает РИА Новости.
«Мы будем добиваться их освобождения, есть соответствующие правовые процедуры, мы тоже это понимаем, в украинском государстве», - сказал Лавров.
«Мы занимаемся их судьбой с первого дня. Было немножко обидно за некоторые СМИ, когда мы читали их сообщения о том, что россияне были брошены в беде», - добавил он.
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По словам министра, некоторые журналисты говорили, что задержанные россияне обескуражены отсутствием какого-либо внимания со стороны диппредставительств.
«Это не очень чистоплотная игра. Я надеюсь, что никто не будет пытаться что-то подобное продолжать делать, спекулировать на ситуации, в которой эти люди оказались», - сказал Лавров.
При этом он заявил, что российская сторона хочет убедиться, что на задержанных не оказывается никакое давление и что их интересы полностью обеспечены.
«Им, в частности, предоставили казенных адвокатов, а тот адвокат, который является предпочтительным, пока не может получить согласие на то, чтобы защищать, со стороны украинских властей», - утверждает глава МИД РФ.
Он также отметил, что, по словам задержанных, они чувствуют себя хорошо.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух военнослужащих Главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил РФ капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.
18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
В ходе допроса Ерофеев сознался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
Сразу после задержания офицеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил официальную позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет».