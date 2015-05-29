Лавров заявил, что РФ будет добиваться освобождения задержанных под Луганском спецназовцев

Об этом Лавров сказал в Горно-Алтайске на совместной-пресс-конференции с главой МИД Казахстана Ерланом Идрисовым, передает РИА Новости.

«Мы будем добиваться их освобождения, есть соответствующие правовые процедуры, мы тоже это понимаем, в украинском государстве», - сказал Лавров.

«Мы занимаемся их судьбой с первого дня. Было немножко обидно за некоторые СМИ, когда мы читали их сообщения о том, что россияне были брошены в беде», - добавил он.

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По словам министра, некоторые журналисты говорили, что задержанные россияне обескуражены отсутствием какого-либо внимания со стороны диппредставительств.

«Это не очень чистоплотная игра. Я надеюсь, что никто не будет пытаться что-то подобное продолжать делать, спекулировать на ситуации, в которой эти люди оказались», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что российская сторона хочет убедиться, что на задержанных не оказывается никакое давление и что их интересы полностью обеспечены.

«Им, в частности, предоставили казенных адвокатов, а тот адвокат, который является предпочтительным, пока не может получить согласие на то, чтобы защищать, со стороны украинских властей», - утверждает глава МИД РФ.

Он также отметил, что, по словам задержанных, они чувствуют себя хорошо.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух военнослужащих Главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил РФ капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

В ходе допроса Ерофеев сознался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

Сразу после задержания офицеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил официальную позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет».