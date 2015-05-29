Порошенко пообещал не допустить прорыва боевиков в Краматорск

Об этом Порошенко сказал на встрече с сотрудниками Краматорского завода тяжелого станкостроения, сообщает "ОстроВ".

"Сюда, в Краматорск мы агрессора не пустим, сколько бы танков он ни готовил на оккупированной территории", - заявил Порошенко.

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Он отметил, что на последних переговорах в Минске от президента РФ Владимира Путина звучали обещания, что он будет делать все для прекращения огня, а вместо этого в Украине "получили российcкий спецназ на землях Донбасса".

Порошенко пообещал сделать все, чтобы мир пришел в Донбасс как можно скорее.

"Я верю в то, что мир придет на землю Донбасса в ближайшее время, что не возобновятся обстрелы, что мы восстановим Донбасс", - сказал он.