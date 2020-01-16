Полиция начала расследовать кибератаки на "Квартал 95" и "Burisma" и обратилась за помощью к ФБР

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины начал уголовное производство по факту хакерской атаки на сайты украинских компаний Burisma Holdins и студии «Квартал 95» и обратился к Федеральному бюро расследований США за помощью в расследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник министра внутренних дел Артем Меняйло на брифинге в Киеве.

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«Недавно ряд американских СМИ, включая New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии «Квартал 95», для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, предположительно, совершено спецслужбами РФ», - отметил он.

По словам помощника главы МВД, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Меняйло отметил, что сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного правонарушения.

Также, по его словам, в рамках уголовного производства Национальная полиция обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой способствовать в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР США.

Как известно, в недавно опубликованном материале The New York Times говорится о том, что украинская энергетическая компания Burisma Holdings пострадала от кибернападений, организованных российской военной разведкой.

По сообщению американской компании по кибербезопасности Area 1 Security, Главное разведывательное управление России (ГРУ) в начале ноября 2019 года начало кампанию, чтобы украсть пароли и коды доступа к системе сотрудников компании Burisma Holdings и связанных с ней компаний.

«Area 1 Security также связали эту кампанию по краже кодов доступа к подобной кампании, направленной против медиа-организации, основанной украинским президентом Владимиром Зеленским», - говорится в отчете.

Хотя в отчете не раскрывается, о какой именно медиа-компании Зеленского говорится, The New York Times отмечает, что эти нападения были осуществлены на «Квартал 95». «Хакеры, как кажется, пытались получить доступ к электронной переписке главы компании Ивана Баканова, которого Зеленский в прошлом июне назначил председателем СБУ», - отмечает издание.