Яценюк предложил Путину защитить сначала свое население

«Радикальный русский национализм, который продается Владимиром Путиным, нашел там (в России - ред) покупателя. И надо, чтобы весь мир работал над тем, чтобы пробить эту блокаду», - считает премьер-министр Арсений Яценюк. Об этом он сказал в четверг, 28 мая, во время Восьмого Киевского Форума «Ценности - путь к безопасности».

Это сложный путь трансформации от диктаторского государства к демократии, отметил Яценюк: «Россия шла этим путем до определенного периода времени, но в один далеко не прекрасный момент она вернулась опять в ту точку, с которой начинала».

«И здесь надо, чтобы весь мир работал над тем, чтобы пробить эту блокаду. Россия снова стала изолированной страной. Русское население находится в изоляции. Идея о том, что Россия – империя, продается в России. А идея о том, что Россия – это страна, которая страдает от экономических, социальных, политических убытков, что Россия – отсталая страна, заменяется русским национал-патриотической риторикой, для того чтобы убрать внимание от ужасных российских проблем. В этом магазине продают лозунги о необходимости восстановить империю, о том, что все наше, и мы будем защищать всех. Защитите сначала свое население внутри страны, Владимир Владимирович», - подчеркнул Арсений Яценюк.