Комитет Рады поддержал уменьшение количества нардепов

17 декабря Конституционный суд признал законопроект соответствующим Основному Закону.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить президентский проект закона об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы (№1017).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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Было отмечено, что это решение принимается как "просмотр" предыдущего решения комитета по данному законопроекту, которое было принято ранее. В нем говорилось, в частности, о сроках для предоставления предложений и поправок к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» (№1017).

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (на сегодня - 450 парламентариев), которые избираются сроком на пять лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

17 декабря КС признал конституционным законопроект изменений в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов.