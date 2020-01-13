Украина возобновляет работу в ПАСЕ: в Раде зарегистрировали постановление об участии делегации

Решение об участии в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины, утверждает глава делегации Ясько.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении ВР «Об участии постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году».

Как сказано на сайте парламента, документ зарегистрировала глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько 11 января.

Читайте такжеРоссия может быть в ПАСЕ, несмотря на аннексию, но санкции имеют основание - заключение Венецианской комиссииВ пояснительной записке к проекту постановления напоминается, что 26 июня 2019 года ПАСЕ большинством приняла резолюцию, следствием которой стало возвращение делегации Российской Федерации в ассамблею.

«Это произошло без выполнения требований, содержащихся в ряде резолюций ПАСЕ по Украине, которые стали основанием для введения и продления санкций против России. С момента безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ ситуация с правами человека и демократией в России, а также на оккупированных ею территориях продолжает ухудшаться», – говорится в записке.

Ясько констатирует, что сегодня Украина находится в сложных условиях, противостоя российской агрессии.

Вместе с тем, отмечает депутат, Украина добросовестно соблюдает взятые обязательства перед Советом Европы. «Именно поэтому работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года является очень необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании существующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы», – объясняет Ясько необходимость принятия постановления.

По ее убеждению, целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ являются недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны – члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

«Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины», – утверждает Ясько.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

Новая делегация Украины, которая была сформирована в Верховной Раде 9-го созыва, официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая прошла 30 сентября – 4 октября 2019 года.