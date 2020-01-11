Зеленский готовит обращение к украинцам после признания Ирана о сбитии самолета МАУ

Видеообращение президента состоится после его консультаций с группой украинских специалистов, которые работают на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Роухани.

Сегодня, 11 января, президент Владимир Зеленский обратится к украинскому народу в связи с ситуацией со сбитием самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Видеообращение состоится после консультаций Зеленского с группой украинских специалистов, которые работают на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, который запланирован на 17:00.

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Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших украинцев в авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и передали их Тегерану.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.