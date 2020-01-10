Пристайко провел брифинг по катастрофе украинского самолета в Иране (видео)

8 января в Иране разбился самолет МАУ.

В Офисе президента прошел брифинг министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно расследования катастрофы украинского самолета в Иране.

Встреча началась в 18 часов в пятницу, 10 января.

Читайте такжеВ Зеленского заявили, что поспешных заявлен о причинах крушения самолета МАУ в Иране не будет

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Тегеране был сбит иранской ракетой.

Чиновники США заявили, что Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства класса «земля-воздух».

В свою очередь Иран отвергает обвинения в сбитии украинского самолета ракетами. В Иране назвали «большой ложью» утверждение о сбитии самолета ракетами.

Также иранская сторона заявляет, что должностные лица США должны обосновать свои утверждения техническими доказательствами того, что украинский самолет был сбит ракетой.

В Иране заявили, что на получение данных с «черных ящиков» украинского самолета может потребоваться до двух месяцев.