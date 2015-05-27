Риск усталости

Переход украинско-российского военного конфликта в затяжную фазу привел к появлению риска усталости международного сообщества и самой Украины от Крыма, Донбасса, агрессивных действий России и их последствий на региональную и глобальную обстановку.

Европа на фоне собственной политической беспомощности устала от неадекватных действий путинского режима в России, а также неспособности или нежелания украинских властей твердо идти по пути реальных реформ. В случае с Москвой, Брюссель и некоторые столицы стран Европы по отдельности прекрасно понимают, что вернутся к «бизнесу как раньше уже никак не получится», хотя и очень хочется.

В этой связи большинство стран ЕС, в особенности Германия, принимают ситуацию в Украине как одну из крайне важных для будущего самой Европы и решают в рамках того инструментария, который они имеют на данный момент. Они открыто говорят, что идти на жесткую военную конфронтацию с Кремлем – не готовы. В то же время и снятия санкций ЕС по отношению к России, скорее всего, в этом году не произойдет, равно как и размораживания деловых отношений с Кремлем. Европа пытается оказывать некоторую финансовую помощь Украине. Она действительно невелика, но не стоит все же забывать, что Украина не страна-член Евросоюза, в отличие от той же Греции.

Обвинять уставший от украинских проблем Европейский Союз, имеющий целый ворох своих нерешенных забот, - бессмысленно. Обижаться на ЕС – контрпродуктивно. Брюссель прямо указывает для Украины путь к быстрой интеграции в Европу – строительство демократических государственных институтов, резкое уменьшение коррупции, профессиональная и боеспособная армия, прозрачная экономическая и политическая системы и установление контроля над границами своей территории. За Украину Европа преодолевать данные вызовы не будет – максимум поможет советом, экспертами либо финансовой помощью. Украина же, в свою очередь, слишком увлеклась идеалами Европы, не желая замечать прагматической европейской реальности, отчасти созданной на российские коррупционные деньги, годами разрушающие фундамент европейских ценностей.

Что касается Соединенных Штатов, то Вашингтон действительно настроился на долгую игру с Россией, где Украина выступает важным, но не единственным эпизодом. Ситуация в Украине предоставила США реальный шанс свалить Путина уже в нынешнем году и обрушить весь путинский режим в России. Но нынешний американский президент и его администрация, судя по всему не готовы к вызову распада такого глобального (из-за наличия ядерного оружия) игрока как РФ. Белый Дом, Конгресс, Пентагон и Ленгли по видимому, считают, что риски быстрого демонтажа России как глобального фактора нестабильности приведут к более серьезным проблемам для Соединенных Штатов, чем нынешний контролируемый «болевой захват» России в Украине, который находится под полным контролем США. Тем более, что благодаря нынешней ситуации Вашингтон может серьезно усилить свои позиции в Европе, особенно Восточной. То, что основным полем битвы с путинской Россией выступает Украина, США беспокоит не сильно, поскольку американская сторона компенсирует допустимые (с точки зрения США, но никак не Украины) затраты финансовой, военной и другими видами помощи. Главный бонус для Украины в этой ситуации – невозврат в российскую орбиту влияния и окончательный переход из постсоветского в западный мир. Пусть пока только на самом первом этапе. Далее США сделают все возможное для допустимо быстрой интеграции Киева в сеть западных структур, в том числе, в сфере безопасности. Но этот процесс затянется не на один год, поэтому также не следует ожидать мгновенного эффекта от американской помощи. Для Соединенных Штатов также крайне важно снизить коррупцию и выстроить управляемые и работающие государственные институты в Украине, которые обеспечат стабильность функционирования и успешность самого государства Украина.

Кремль во главе с Владимиром Путиным также устал от ситуации в Украине, которая стала для них ловушкой без видимых перспектив выхода. Попытки зафиксировать существующее положение «без мира и без открытой войны» отмечаются со средней интенсивностью в последнее время. Судя по всему, Москва согласилась пока не обострять ситуацию в военном отношении в обмен на невведение Соединенными Штатами и их союзниками новых санкций. Путин в ближайшее время сделает ставку на расширение политического влияния в Украине на фоне резкого падения рейтингов и доверия нынешних властей. Тем не менее, инициативой Россия не владеет, а лишь реагирует в тактическом плане на действия США и Европы, а также попытки контригры со стороны Украины.

Больше всего от «зависания» нынешней ситуации устала сама Украина и ее народ. Растет уровень социального недовольства. Но у нашего народа нет, к сожалению, другого выбора как самостоятельного строительства нового государства, пусть и с помощью ЕС и США. За нас они это не сделают. Невелики шансы на успех проведения реформ и у нынешних чиновников и политиков у власти, большая часть из которых была сформирована коррумпированной и интеллектуально стерилизованной средой последних 10-15 лет функционирования системы государственной власти в Украине. Нельзя забывать, что политиков необходимо менять так часто, как и памперсы. Это касается и нынешней власти, которая, во многом, пока занимается политическим популизмом. Поэтому, меняемся сами, контролируем власть всеми возможными способами, развиваем гражданское общество, ходим на выборы и сознательно выбираем тех политиков, которые не имеют багаж безуспешных походов во власть. При этом, делать все это надо будет вопреки усталости от проблемной ситуации в стране, которая будет только расти.