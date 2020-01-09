Авиакатастрофа в Иране: у Зеленского сообщили последние детали расследования

На данный момент проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Читайте такжеКрушение самолета МАУ в Иране: в МВД объяснили роль Украины в расследованииОтмечается, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.

«Идет осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриацией. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда будут решены логистические вопросы», – говорится в сообщении.

На совещании оперативного штаба отметили, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали.

«Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы», – отметили в Офисе президента.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран вылетел самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».