Орбан заявил, что для улучшения отношений с Украиной требуется личная встреча с Зеленским

Орбан добавил, что «что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы – соседи».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после президентских выборов в Украине венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести встречи с новым главой государства, но этого так и не произошло.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление венгерского премьера.

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При этом он добавил, что «что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы – соседи».

«Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди», - добавил Орбан.

Как известно, Венгрия протестует против образовательного и языкового законов Украины. Киев, в свою очередь, считает, что на уступки должны пойти обе стороны.