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Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинцев из плена боевиков

18:21, 29 декабря 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинцев, находившихся в плену на оккупированной Россией части Донецкой и Луганской областей.

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Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом Нормандской четверки, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - подчёркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО по формуле "123 на 76".

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