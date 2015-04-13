Порошенко обсудил с Вучичем увеличение количества инспекторов ОБСЕ на Донбассе

Как отмечается в сообщении, Порошенко сказал, что Украина всегда поддерживала территориальную целостность Сербии. Со своей стороны, Вучич подтвердил признание территориальной целостности Украины.

Глава Украинского государства проинформировал о последних событиях на Донбассе и выразил надежду, что Сербия, которая председательствует в ОБСЕ, использует все возможности для полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами.

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Собеседники договорились координировать действия для повышения эффективности мониторинга СММ ОБСЕ, в частности отметили необходимость увеличения количества инспекторов и улучшения их технического обеспечения.

Президент Украины призвал Сербию усилить уголовную ответственность за участие ее граждан в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Вучич заверил, что именно такого подхода и будут придерживаться в Сербии относительно наемников.

Собеседники пригласили осуществить визиты на высшем уровне в Украину и в Сербию.