Лавров заявил о "надеждах" на достижение прогресса на Донбассе при Зеленском

Глава МИД РФ похвалил президента Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "остаются надежды" на урегулирование ситуации на Донбассе при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он сказал в интервью "ТАСС".

По его словам, Зеленский успел сделать за пять месяцев "то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

"Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита "нормандского формата". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы", - заявил Лавров и добавил, что РФ "сохраняет надежду на лучшее".

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При этом он снова заявил о необходимости прямых контактов Украины с боевиками. "Мы готовы этому всячески содействовать", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Лавров назвал украинский Крым "аномалией".