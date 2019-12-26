Лавров заявил о "надеждах" на достижение прогресса на Донбассе при Зеленском
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "остаются надежды" на урегулирование ситуации на Донбассе при президенте Владимире Зеленском.
Об этом он сказал в интервью "ТАСС".
По его словам, Зеленский успел сделать за пять месяцев "то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".
"Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита "нормандского формата". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы", - заявил Лавров и добавил, что РФ "сохраняет надежду на лучшее".
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При этом он снова заявил о необходимости прямых контактов Украины с боевиками. "Мы готовы этому всячески содействовать", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, ранее Лавров назвал украинский Крым "аномалией".