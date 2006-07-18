БЮТ будет участвовать в распределении комитетов парламента

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет принимать участие в распределении комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении фракции сообщил журналистам член фракции БЮТ Максим ЛУЦКИЙ.

В то же время он не уточнил, кто именно от БЮТ будет претендовать на должность вице-спикера, но заметил, что это не Николай ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Партии регионов Евгения КУШНАРЕВА, должность вице-спикера парламента может занять Н.ТОМЕНКО.