Зеленский назначил нового начальника ривненского управления СБУ
20:09, 24 декабря 2019Политика
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Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области.
Соответствующий указ №951/2019 размещен на официальном сайте главы государства.
"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", - говорится в документе.
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