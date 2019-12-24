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Зеленский назначил нового начальника ривненского управления СБУ

20:09, 24 декабря 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области.

Соответствующий указ №951/2019 размещен на официальном сайте главы государства.

"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", - говорится в документе.

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Теги: #СБУ#Ривненщина