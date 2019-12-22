Выборы в ОТГ: названы области с самой низкой явкой

Самая низкая явка избирателей на выборах в ОТГ по состоянию на 15.00 была в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Самая низкая явка избирателей на выборах в объединенных территориальных громадах по состоянию на 15.00 была в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, с 8 до 20 часов продолжается голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

По состоянию на 12:00 явка составила от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%.

Лидерами по явке избирателей по состоянию на 15.00 были Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Волынская и Винницкая области.

Аутсайдерами на данный момент стали Закарпатская, Ивано-Франковская и Харьковская области.

Завтра ЦИК продолжит информирование относительно явки избирателей на выборах в ОТГ. В частности, планируется предоставить соответствующую информацию по состоянию на 20 часов, то есть на момент окончания голосования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины проходят первые местные выборы, дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях.